Эксперт: на этот раз Путин все же принял «предложение от которого невозможно отказаться»



Из противника курдского государства, Россия превращается в молчаливого сторонника. Турки и иранцы «скрипят зубами», но потерять последнего сильного союзника оба не хотят – ведь



По его словам, «Роснефть» перевела иракскому Курдистану миллиард долларов, а те в свою очередь, расплачиваются с саудитами и готовы передать им управление разработками нефти. Также Курдистан обязался не нарушать нефтяной политики ОПЕК, что крайне важно для России. И вообще, на Ближнем Востоке Россия ведет тончайшую политику. Соломон Манн предполагает, что на этот раз



Манн отмечает, что насколько реален его прогноз станет понятно после встречи Путина с Трампом во Вьетнаме. Если она не состоится или закончится ничем, значит предположение верно и Россия впервые создает крупный геополитический союз с Израилем. Поскольку Израилю не нужно прямое верховенство, и он предпочитает закулисное влияние, то хозяйничать на Ближнем Востоке за спиной России – это именно то, что нужно. Саудовская Аравия легко примирилась с Россией, так как последняя помогает ОПЕК поддерживать цены на нефть и не возражает против вражды Израиля и Саудовской Аравии к Ирану. Что касается Ирана, то пока неясно, что получит эта страна взамен на ослабление своего влияния и получит ли вообще что-нибудь.

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Срочно: Блогер: вітаю росіян, Путін догрався з ядерними випробуваннями Из противника курдского государства, Россия превращается в молчаливого сторонника. Турки и иранцы «скрипят зубами», но потерять последнего сильного союзника оба не хотят – ведь США их не примут ни под каким видом, с ними у Турции и Ирана отношения исчерчены бесповоротно, по крайней мере на ближайшие 10 лет. Как передает replyua.net , об этом в своем блоге пишет израильский блогер и аналитик Соломон Манн По его словам, «Роснефть» перевела иракскому Курдистану миллиард долларов, а те в свою очередь, расплачиваются с саудитами и готовы передать им управление разработками нефти. Также Курдистан обязался не нарушать нефтяной политики ОПЕК, что крайне важно для России. И вообще, на Ближнем Востоке Россия ведет тончайшую политику. Соломон Манн предполагает, что на этот раз Путин все же принял «предложение от которого невозможно отказаться».Манн отмечает, что насколько реален его прогноз станет понятно после встречи Путина с Трампом во Вьетнаме. Если она не состоится или закончится ничем, значит предположение верно и Россия впервые создает крупный геополитический союз с Израилем. Поскольку Израилю не нужно прямое верховенство, и он предпочитает закулисное влияние, то хозяйничать на Ближнем Востоке за спиной России – это именно то, что нужно. Саудовская Аравия легко примирилась с Россией, так как последняя помогает ОПЕК поддерживать цены на нефть и не возражает против вражды Израиля и Саудовской Аравии к Ирану. Что касается Ирана, то пока неясно, что получит эта страна взамен на ослабление своего влияния и получит ли вообще что-нибудь.