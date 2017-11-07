Российский суд оставил под стражей украинца Павла Гриба

На сегодняшнем заседании судьями Краснодарского краевого суда Росси было принято решение оставить под стражей украинского гражданина Павла Гриба, которого в РФ подозревается в террористической деятельности. Как передает replyua.net, об этом сообщили журналисты «Цензор.НЕТ», сославшись на данные собственного корреспондента. Адвокаты Гриба просили отпустить его под домашний арест, однако судья Любовь Перфилова это ходатайство отклонила. Самого подозреваемого на суде не было, он принимал участие в заседании в режиме видеоконференции из СИЗО.
Напомним, что 24 августа 19-летний Гриб, который поехал в Гомель (Беларусь) для встречи со знакомой, похитили представители российской ФСБ. В течение двух недель не было никаких сведений о точном местонахождении украинца . 7 сентября украинское Генконсульство в Ростове-на-Дону получило информацию от ФСБ России в Краснодарском крае о содержании Гриба в Краснодаре. Он находится в российском СИЗО в связи с подозрением в терроризме.
Согласно решению Октябрьского районного суда Краснодара, Гриба арестовали до 17 октября, а 18 октября арест был продлен до 4 января.