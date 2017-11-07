валюта
СпецтемаДонік: вже завтра-післязавтра у європейських ЗМІ з’являться розгромні статті, а на вулицях Києва – незадоволені протестувальники. Збіг?

Российский суд оставил под стражей украинца Павла Гриба

Российский суд оставил под стражей украинца Павла Гриба
На сегодняшнем заседании судьями Краснодарского краевого суда Росси было принято решение оставить под стражей украинского гражданина Павла Гриба, которого в РФ подозревается в террористической деятельности. Как передает replyua.net, об этом сообщили журналисты «Цензор.НЕТ», сославшись на данные собственного корреспондента. Адвокаты Гриба просили отпустить его под домашний арест, однако судья Любовь Перфилова это ходатайство отклонила. Самого подозреваемого на суде не было, он принимал участие в заседании в режиме видеоконференции из СИЗО.

Напомним, что 24 августа 19-летний Гриб, который поехал в Гомель (Беларусь) для встречи со знакомой, похитили представители российской ФСБ. В течение двух недель не было никаких сведений о точном местонахождении украинца . 7 сентября украинское Генконсульство в Ростове-на-Дону получило информацию от ФСБ России в Краснодарском крае о содержании Гриба в Краснодаре. Он находится в российском СИЗО в связи с подозрением в терроризме.

Согласно решению Октябрьского районного суда Краснодара, Гриба арестовали до 17 октября, а 18 октября арест был продлен до 4 января.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Пономарь: «Это произошло наперекор всем не верящим»

Срочно: Блогер: вітаю росіян, Путін догрався з ядерними випробуваннями
Важное за сутки
06 ноя 2017
8156

Айдер Муждабаєв: нехай це слугує уроком для всіх, хто спробує зробити таке наступного разу

Як зазначає журналіст Айдер Муждабаєв, є речі, які у цивілізованому суспільстві недопустимі і завжди будуть викликати відторгнення у мислячих людей, - про це інформує видання replyua.net з посиланням

Последние новости

Саакашвили о плане на вечер: реальная смена власти Украины на всех уровнях

Убийство Окуевой: найден автомат с ДНК киллера, - Геращенко

Политолог: график Тимошенко подчиняется не политическому, а медицинском календарю

Фемида отпустила на свободу лидера антимайдана в Харькове

В США проводят испытание беспилотного вертолета

Шуфрича вызвали на допрос в ГПУ

Депутаты ВР поддержали отмену налогообложения отечественного кинематографа

Лавров обвинил США во влиянии на военную реформу в Украине

Эксперт: на этот раз Путин все же принял «предложение от которого невозможно отказаться»

Вятрович назвал шантажом возможный запрет въезда в Польшу

Членство Украины в НАТО: Столтенберг выступил с утешительным прогнозом

Финансист: НБУ поднял ставку не потому, что сейчас растут цены на товары, а потому что повысились ожидания инфляции в будущем

Романенко: наши мучения зря не прошли – посмотрите на Запад

Эксперт: как оказывается, в зоне комфорта у нас не только власть

Климкин прокомментировал представленный в ЕС «план Маршалла для Украины»

В Крыму растет количество политических узников Кремля

Волонтер: у Саакашвили есть программа построения рая в Украине за 70 дней

Российский суд оставил под стражей украинца Павла Гриба

Каждый год в Украине прекращается работа около сотни предприятий – Минэкономразвития

Из-за публикации в журнале провокации о Крыме во Франции разгорается дипскандал

 Новости за день