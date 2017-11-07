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У Трампа признались в фактн переговоров с правительством РФ, - СМИ

У Трампа признались в фактн переговоров с правительством РФ, - СМИБывший советник предвыборного штаба по внешней политике американского лидера Дональда Трампа Картер Пейдж во время заседания Комитета Палаты представителей по разведке подтвердил факт общения с российским вице-премьер-министром Аркадием Дворковичем, о чем информирует replyua.net со ссылкой на СNN.

По имеющейся информации, Пейдж предоставлял людям из кампании Трампа информацию об общении с русскими, а также подробно докладывал о своих контактах после встречи с заместителем председателя российского правительства Аркадием Дворковичем во время визита в июле 2016-го.

Экс-советник предвыборного штаба Трампа сообщил в Комитете, что ему предложили выступить в России после того, как он присоединился к кампании. В это же время Пейдж отметил, что он заблаговременно просил разрешения на поездку и добивался совета на счет своего выступления в университете, а после предложил предоставить подробный отчет участникам предвыборной кампании Трампа. В своем выступлении Пейдж отметил, что он постоянно ездил в Россию исключительно как частный гражданин. По его словам, все его визиты в Российскую Федерацию никак не были связаны с кампанией Дональда Трампа.
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