У Трампа признались в фактн переговоров с правительством РФ, - СМИ

По имеющейся информации, Пейдж предоставлял людям из кампании Трампа информацию об общении с русскими, а также подробно докладывал о своих контактах после встречи с заместителем председателя российского правительства Аркадием Дворковичем во время визита в июле 2016-го.
Экс-советник предвыборного штаба Трампа сообщил в Комитете, что ему предложили выступить в России после того, как он присоединился к кампании. В это же время Пейдж отметил, что он заблаговременно просил разрешения на поездку и добивался совета на счет своего выступления в университете, а после предложил предоставить подробный отчет участникам предвыборной кампании Трампа. В своем выступлении Пейдж отметил, что он постоянно ездил в Россию исключительно как частный гражданин. По его словам, все его визиты в Российскую Федерацию никак не были связаны с кампанией Дональда Трампа.