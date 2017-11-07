Россия может отказаться от участия в ОИ в Пхенчхане

Россия сборная, скорее всего, откажется от участия в Олимпийских играх, которые в феврале следующего года пройдут в южнокорейском Пхенчхане. Как информирует replyua.net со ссылкой на Известия, решение об отказе от участия будет принято в том случае, если Международный олимпийский комитет запретит исполнение российского гимна на Олимпиаде.
Об этом рассказала Светлана Журова, российская спортсменка, олимпийская чемпионка, депутат Госдумы и первый заместитель главы комитета по международным делам Госдумы России. Журова подчеркнула, что в России считают неприемлемым запрет на исполнение российского гимна и запрет на участие российских спортсменов в церемонии открытия Олимпийских игр, поэтому в таком случае сборная откажется ехать в Пхенчхан.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о том, что, возможно, допустит российскую сборную к Играм. Однако из-за допингового скандала на соревнованиях не должен будет исполняться гимн РФ, а делегация от страны не сможет принять участие в церемонии открытия.