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Военное присутствие или бизнес: Россия начала поставки танков во Вьетнам

Военное присутствие или бизнес: Россия начала поставки танков во Вьетнам Власти Российской Федерации начали поставки танков Т-90С и Т-90СК по контракту во Вьетнам, о чем заявил руководитель официальной российской делегации на выставке Defense&Security, заместитель директора ФСВТС России Михаил Петухов, пишет «Интерфакс».

Как информирует replyua.net, в Рособоронэкспорте заявили, что военная техника будет поставляться во Вьетнам на кредитных условиях. В частности Петухов заявил: «В результате целого ряда переговоров экспертов России и Вьетнама был подписан контракт на поставку танков Т-90СК и Т-90С. Сейчас стороны приступили к его реализации». Согласно с отчетом «Уралвагонзавода», в 2017 году должна начаться реализация контракта с заказчиком «704» на поставку 64 танков Т-90С/СК.

Петухов также обнародовал информацию о том, что российская сторона обсуждает с Вьетнамом поставки зенитных ракетных комплексов. Отвечая на вопрос, если ли у Вьетнама желание приобрести системы ПВО С-400, он сказал: «С вьетнамской стороной ведется диалог по вопросам поставки, ремонта и модернизации зенитных ракетных систем и комплексов различного вида». Помимо прочего, на авиационном салоне МАКС в июле месяце руководитель Рособоронэкспорта Александр Михеев сообщил, что Российская Федерация начнет поставки морской техники и танков в кредит Вьетнаму.
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