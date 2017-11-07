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Журналист: Украина сыграла свою роль в крахе Российской империи

Журналист: Украина сыграла свою роль в крахе Российской империи
Анатолий Стреляный, известный журналист, высказал мнение о том, что нападение на Украину три года назад полностью закрыло имперские границы российской истории, сообщает replyua.net со ссылкой на Радио Свобода.

«Только теперь Украина перестала быть для России своей, иначе не включился бы московский инстинкт подавления бунта. Так нападение на Украину закрыло, наконец, имперскую страницу русской истории. Инстинкты сильнее разума, но не всегда ведут к удаче. Бывают инстинкты самоуничтожения. Впрочем, Украина все равно ушла бы. А ее уход – это и есть конец империи», - считает Стреляный.

Напомним, что ранее журналист Денис Казанский высказал мнение о том, что Владимир Путин использует очень тонкую стратегию по Украине. По словам журналиста, Путин никогда не отдаст приказ о нападении на те украинские территории, где российскую политику не поддерживают. Казанский уверен, что российские войска нападут лишь на те регионы, которые можно как-то «легитимизировать» и доказать это Западу.
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