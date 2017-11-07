валюта
СпецтемаДонік: вже завтра-післязавтра у європейських ЗМІ з’являться розгромні статті, а на вулицях Києва – незадоволені протестувальники. Збіг?

Журналист: «У Путина очень тонкая стратегия по Украине»

Журналист: «У Путина очень тонкая стратегия по Украине»
На те украинские регионы, которые не поддерживают российскую политику, Россия не станет нападать, и захватить Путин может лишь те территории, которые можно хоть как-то «легитимизировать», а потом объяснить это западным странам. Как информирует replyua.net соо ссылкой на Апостроф, об этом рассказал журналист Денис Казанский.

По его мнению, донбасский сценарий Путину невозможно будет реализовать в других регионах Украины. «Должно совпасть много факторов. Вот если будет какая-то нестабильность в Киеве, если здесь начнется очередной политический кризис, который может расколоть Украину, что-то, похожее на события 2014 года, тогда, условно говоря, эти региональные элиты могут как бы заволноваться, проявить желание обособиться, автономизироваться. И если они еще призовут на помощь крышу в виде кремлевских формирований, то тогда может повториться донецкий сценарий. Но для этого должны звезды совпасть», - считает Казанский.

По его словам, российский президент может вводить свои войска лишь туда, где можно прикрыться так называемыми ополченцами и местной самообороной, и Путин не действует как оккупант, - просто так он войска не вводит, а прикрывается «легитимностью».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Айдер Муждабаєв: нехай це слугує уроком для всіх, хто спробує зробити таке наступного разу

Срочно: Блогер: вітаю росіян, Путін догрався з ядерними випробуваннями
Важное за сутки
06 ноя 2017
7390

Айдер Муждабаєв: нехай це слугує уроком для всіх, хто спробує зробити таке наступного разу

Як зазначає журналіст Айдер Муждабаєв, є речі, які у цивілізованому суспільстві недопустимі і завжди будуть викликати відторгнення у мислячих людей, - про це інформує видання replyua.net з посиланням

Последние новости

В Запорожье зафиксированы случаи ботулизма

Трамп намерен увеличить военный бюджет США

Сегодня депутаты Рады рассмотрят постановление об увольнении Авакова

Садовой рассказал, кто устроил облаву на призывников во Львове

Фитнес вредит здоровью, - эксперты

В Украине снова снизились ставки по депозитам

За ночь в Одессе сгорело почти 20 автомобилей

В Минсоцполитики назвали количество переселенцев

Политолог: улицы переименовали, а Ленин, оказывается, еще жив

Журналист: Украина сыграла свою роль в крахе Российской империи

Россия может отказаться от участия в ОИ в Пхенчхане

Митинг под Радой: у стен здания парламента собрались сотни активистов

Впервые за много лет США проведут обучения в Тихом океане

Блогер: люди ждут повышения уровня жизни, а не графиков и диаграмм, независимо от того хороший человек или плохой

Журналист: «У Путина очень тонкая стратегия по Украине»

Каменских сменила образ, - реакция соцсетей

ВРУ согласовала законопроект по рынку электромобилей в Украине, - Омелян

Сезонные ярмарки в Киеве – адреса и период проведения

Сегодня в ВР рассмотрят вопрос увольнения Авакова

Акт вандализма: в Киеве залили цементом вечный огонь

 Новости за день