Журналист: «У Путина очень тонкая стратегия по Украине»

На те украинские регионы, которые не поддерживают российскую политику, Россия не станет нападать, и захватить Путин может лишь те территории, которые можно хоть как-то «легитимизировать», а потом объяснить это западным странам. Как информирует replyua.net соо ссылкой на Апостроф, об этом рассказал журналист Денис Казанский.
По его мнению, донбасский сценарий Путину невозможно будет реализовать в других регионах Украины. «Должно совпасть много факторов. Вот если будет какая-то нестабильность в Киеве, если здесь начнется очередной политический кризис, который может расколоть Украину, что-то, похожее на события 2014 года, тогда, условно говоря, эти региональные элиты могут как бы заволноваться, проявить желание обособиться, автономизироваться. И если они еще призовут на помощь крышу в виде кремлевских формирований, то тогда может повториться донецкий сценарий. Но для этого должны звезды совпасть», - считает Казанский.
По его словам, российский президент может вводить свои войска лишь туда, где можно прикрыться так называемыми ополченцами и местной самообороной, и Путин не действует как оккупант, - просто так он войска не вводит, а прикрывается «легитимностью».