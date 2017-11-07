Условия для РФ на Олимпиаде-2018: без гимна, под нейтральным флагом и в нейтральной форме

Таким образом, МОК рассматривает меры наказания для России за допинговые нарушения, в частности во время Олимпиады-2014 в Сочи. Другими словами, должностные лица Международного олимпийского комитета рассматривают вариант допуска россиян на Олимпиаду-2018, которая будет проведена в Южной Корее. Помимо вышеперечисленных условий олимпийские чиновники рассматривают возможность участия российских спортсменов в нейтральной форме или под нейтральным флагом.
При этом издание отмечает, что должностные лица МОК с малой вероятностью смогут запретить Российской Федерации принимать участие в Олимпиаде, но могут применить существенный финансовый штраф, или же не допустить тех спортсменов, которые были замечены в допинговом скандале. По всем ожиданиям, решение на допуск сборной РФ к Олимпиаде-2018 будет объявлено в начале декабря месяца председателем МОК Томасом Бахом.