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Условия для РФ на Олимпиаде-2018: без гимна, под нейтральным флагом и в нейтральной форме

Условия для РФ на Олимпиаде-2018: без гимна, под нейтральным флагом и в нейтральной формеРоссию могут допустить к участию в Олимпиаде-2018 в Южной Корее, однако Международный олимпийский комитет (МОК) намерен поставить условие для этого – не исполнять национальный гимн России, а в церемонии открытия не будет участвовать российская делегация, о чем информирует replyua.net со ссылкой на The New York Times.

Таким образом, МОК рассматривает меры наказания для России за допинговые нарушения, в частности во время Олимпиады-2014 в Сочи. Другими словами, должностные лица Международного олимпийского комитета рассматривают вариант допуска россиян на Олимпиаду-2018, которая будет проведена в Южной Корее. Помимо вышеперечисленных условий олимпийские чиновники рассматривают возможность участия российских спортсменов в нейтральной форме или под нейтральным флагом.

При этом издание отмечает, что должностные лица МОК с малой вероятностью смогут запретить Российской Федерации принимать участие в Олимпиаде, но могут применить существенный финансовый штраф, или же не допустить тех спортсменов, которые были замечены в допинговом скандале. По всем ожиданиям, решение на допуск сборной РФ к Олимпиаде-2018 будет объявлено в начале декабря месяца председателем МОК Томасом Бахом.
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