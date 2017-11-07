Пушков: «Если в Пхенчхане запретят российский гимн, участие России в ОИ недопустимо»

Алексей Пушков, российский сенатор, заявил о том, что участие России на Олимпиаде в Пхенчхане станет недопустимым в том случае, если запретят российский гимн.
Как информирует replyua.net, сенатор прокомментировал информацию из СМИ о том, что якобы Международный олимпийский комитет допустит российскую сборную к участию в Зимней Олимпиаде только в том случае, если она откажется от российского гимна во время церемонии открытия ОИ, а также от исполнения гимна. Пушков прокомментировал новость на своей странице в Твиттере. «Убежден: участие в ОИ при запрете гимна России и ее исключении из церемонии открытия недопустимо. Нельзя поддерживать торжество русофобии», - написал сенатор.
Отметим, что российские СМИ сообщают о том, что окончательное решение по допуску российской сборной до Олимпийских игр в Пхенчхане (Южная Корея) должно быть принято МОК к началу декабря. ОИ в Южной Кореи пройдут в период с 9 по 25 февраля следующего года.