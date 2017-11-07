В России придумали способ легализации аннексии Крыма

Российской Федерации следует отменить принятые в 1954 году акты, в соответствии с которыми ныне незаконно аннексированный Крым был передан в состав Украины. Как передает replyua.net, такое заявление во время выступления на состоявшемся в Ялте «Форуме друзей Крыма» депутат Госдумы России Константин Затулин, информирует «Радио Свобода». По словам политика, в стране законодательная власть – это продолжение и наследие Советского Союза, и она должна проголосовать за решение, отменяющее акты 1954 года. «Нам надоело уже слушать, что в 2014 году мы у кого-то забрали чью-то землю или забрали чье-то море», - отметил Затулин.
Как известно, Кремль, грубо нарушив все нормы международного права, аннексировал украинский крымский полуостров, проведя там непризнанный мировым сообществом референдум о статусе полуострова 16 марта 2014 года. О «присоединении» Крыма к России президент РФ Владимир Путин объявил уже 18 марта.
Ранее российский публицист и философ Максим Горюнов заявил, что после оккупации Крыма в 2014 году, в России участниками марша русских националистов стало выходить меньше участников. Соответствующими действиями президент России Владимир Путин угадал стремление большей части националистов – аннексировать Крым и вмешаться в сирийский конфликт.