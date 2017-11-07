Зюганов: «Ленин уже лежит на два метра ниже уровня земли, его захоронили»

Геннадий Зюганов, лидер КПРФ, обратился к Рамзану Кадырову и призвал главу Чечни уважать волю россиян, которые посчитали, что тело Ленина должно находиться в Мавзолее.
Как информирует replyua.net со ссылкой на РИА Новости, Зюганов подчеркнул, что решение о захоронении Ленина на Красной площади принималось «нашими отцами и дедами на высшем органе – на съезде», и такие решения власти необходимо уважать. Также российский политик-коммунист подчеркнул, что Владимира Ульянова, советского вождя, захоронили по канонам православной культуры, и Ленин не только захоронен на два метра ниже уровня земли, но еще и упокоен, а также круглосуточно охраняется государством. Напомним, что несколько дней назад Кадыров потребовал предать тело вождя земле, заявив, что «пора убрать с Красной площади гроб с телом».
Это заявление снова привело к бурному обсуждению в РФ, и мнение политиков и общественности опять разделилось. В ответ на заявление Кадырова лидер КПРФ заявил, что «болтовня о перезахоронениях под собой ничего не имеет, кроме попытки столкнуть на Красной площади поколения и организовать массовые беспорядки». Кадыров назвал заявление «признаком старческого слабоумия».