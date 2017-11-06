Главари «ЛДНР» посетили Россию

Лидер боевиков самопровозглашенной «ЛНР» Игорь Плотницкий в сопровождении представителя боевиков Дениса Пушилина посетили Российскую Федерацию, передает replyua.net. Как стало известно от некоторых средств массовой информации, подконтрольных боевикам, они посетили российский город Владимир, где проходил митинг в честь «дня единства России». Представители террористических организаций, подконтрольных Российской Федерации, стал участниками «празднования» на одной из площадей Владимира, куда согнали сотрудников бюджетной сферы. Все это «празднование» заняло примерно час.
Ранее сообщалось, что сейчас, когда Москва уменьшила финансирование самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР», между главарями непризнанных «республик» продолжают расти противоречия, о чем сообщили представители Главного управления
разведки при Минобороны Украины. В качестве ответа на то, Захарченко единолично провозгласил «Малороссию», Плотницкий начал собирать материалы, касающиеся хищений финансовой помощи из России «руководителями ДНР».
«Согласно указанию Плотницкого «министерство государственной безопасности «ЛНР» началось формирование доказательной базы коррупционных деяний в «государственных учреждениях «ДНР» для ее передачи в дальнейшем кураторам из России», - рассказали в разведке.