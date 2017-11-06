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В Белом доме рассказали, какой будет главная тема встречи Трампа и Путина

В Белом доме рассказали, какой будет главная тема встречи Трампа и Путина
По информации представителя Белого дома, американский президент Дональд Трамп вместе со своим коллегой Владимир Путин на ближайшей встрече будут обсуждать вопросы Северной Кореи, передает replyua.net. Отмечается, что, согласно точке зрения Белого дома, действия официального Пхеньяна являются опасными не только для Соединенных Штатов, но и для Российской Федераци

«По моему убеждению, главным вопросом обсуждения станет КНДР, когда Трамп встретится с Путиным. Россия имеет границу с Северной Кореей. Россияне также сильно обеспокоены. Политика Северной Кореи способна привести к кризису. Безусловно, Россия также должна играть определенную роль в будущем КНДР», - заявил сотрудник американской администрации. Вместе с тем, у Трампа призвали Москву не забывать о необходимости выполнять резолюцию, принятую Совбезом ООН.

«Российская Федерация имеет определенные обязательства в качестве члена ООН соблюдать резолюции СБ ООН, включая и давние, и, безусловно, и два новых существенных усиления санкций, которые были проведены в этом году в Совбеза ООН», — заявил представитель Администрации.
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