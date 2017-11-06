Мейхер анонсировала большие гастроли в России

Надежда Мейхер-Грановская, бывшая солистка «ВИАГры», анонсировала большое турне по России и странам СНГ. Как передает replyua.net, афишу ближайших выступлений певица разместила на своей странице в Инстаграме.
«Дорогие мои! Список городов, в которых пройдёт музыкальный спектакль HISTORIA DE UN AMOR. Билеты в шапке профиля! Жду каждого», - написала Мейхер. Отмечается, что украинская артистка в самое ближайшее время выступит в Санкт-Петербурге, Ярославле, Москве, Караганде, Алма-Ате, Усть-Каменогорске, Астане и Бишкеке. Последние годы Мейхер вместе с мужем живет в России, в Санкт-Петербурге, поскольку там находится бизнес ее супруга.
Однако совсем недавно певица открыла магазин в Киеве – в одном из универмагов появился ее собственный магазин одежды. Нужно отметить, что еще одна бывшая солистка «ВИАГры» Вера Брежнева также постоянно живет и гастролирует в РФ. Не так давно она вышла замуж за композитора Константина Меладзе.