«Газпром» начал строить газопровод в обход Украины на территории РФ

В пресс-службе российской газовой монопольной компании «Газпром» сообщили о завершении строительства морских участков двух нитей газового провода «Турецкий поток» на территории РФ, передает replyua.net со ссылкой на «Прайм». Согласно информации пресс-службы South Stream Transport B. V – дочерней компании «Газпром», которая реализует проект, на сегодняшний день проводятся строительные работы, направленные на завершение первой нитки трубопровода в исключительной экономической зоне Турции.
«4 ноября 2017 года первую нитку морского газопровода «Турецкий поток» добавили в исключительную экономическую зону Турции. Факт пересечения границы также является свидетельством завершения строительства морских участков двух ниток на территории российской исключительной экономической зоны», - отмечается там.
По информации на сегодняшний день, завершились работы по строительству 448 км по двум участкам «Турецкого потока», что равно примерно четверти морского участка трбопровода. Транспортировать газ по «Северному потоку» планируют в декабре 2019 года.