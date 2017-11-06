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За лучшие стихи о Путине Кадыров подарил третьекласснице из Чечни iPhone X

За лучшие стихи о Путине Кадыров подарил третьекласснице из Чечни iPhone X
Чеченский лидер Рамзан Кадыров подарил смартфон iPhone X Хеди Ибахиевой, ученице третьего класса из Чечни, которая стала победительницей конкурса на лучшее стихотворение о российском президенте Владимире Путине. Как передает replyua.net, соответствующую новость политик разместил на своей странице в Instagram.

«Сотрудники Министерства по делам молодежи Чеченской Республики, которое возглавляет Иса Ибрагимов, вручиили цветы и IPhone-X победительнице конкурса стихов о президенте Российской Федерации Путине. Согласно ранее представленной информации, им стала юная жительница села Бено-Юрт Надтеречного района ЧР Хеда Ибахиева. Она учится в третьем классе местной школы №7... Хеди еще маленькая, но она очень любит стихи, пишет их, прекрасно читает», – написал Кадыров.

4 числа текущего Кадыров пообещал подарить iPhone X тому, кто прочтет лучшее стихотворение о Путине. Чеченский лидер пояснил, что получил телефон в подарок от членов команды КВН. Они прочитали в Telegram, что Кадыров пользуется iPhone X, хотя знали, что такого телефона у него нет. В мире iPhone X начали продавать ранним утром 3 ноября, рядом с магазинами выстраивались очереди всех, кто желал купить новый смартфон.
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