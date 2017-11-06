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Публицист о выборах в России: Почти у каждой дурочки есть возможность себя попиарить, не регистрируясь

Публицист о выборах в России: Почти у каждой дурочки есть возможность себя попиарить, не регистрируясь
В прямом эфире телеканала «112.Укриана» известный в России публицист Александр Невзоров заявил, что его соотечественницы решили воспользоваться предстоящей президентской предвыборной кампанией исключительно для пиара, передает replyua.net. «В настоящее время, можно сказать, у каждой дурочки, которая и не регистрировалась (так как никаких актов регистрации кандидатов не было) и у которой нет каких-то серьезных амбиций и желания в этом участвовать, появилась возможность для самопиара», – сказал он. Вместе с тем, Невзоров считает, что ситуация с журналисткой Ксенией Собчак, которая тоже заявила, что хочет баллотироваться на выборах, «совершенно другая».

«Если Ксения, которая и так уже завоевала славу и напоминать о которой не нужно, понимает, что в России сейчас говорить р многих правдивых вещах возможно, только в качестве кандидата в президенты, то на этих всех мелких дамочек я вообще не советую обращать внимания. Не интересно», – заявил он.

1 сентября журналисты «Ведомостей» сообщили, что в Кремле хотят найти женщину на роль «спарринг-партнера» президента Владимира Путина. О планах участвовать в выборах, кроме Собчак, заявила теле- и радиоведущая Екатерина Гордон.
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