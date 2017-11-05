Експерт:не варто перейматись за РФ – у неї багато ресурсів і вона століттями стоятиме непохитно. Чи ні?



За словами блогера Дмитра Вовнянка, щоразу, коли він намагається написати щось про РФ, відразу знаходяться сотні коментаторів, які як мантру повторюють, що Росія простоїть ще не одне століття, адже має чимало ресурсів, - про це



Але чи насправді в РФ все так райдужно? Наприклад, нещодавно російський Мінфін відзвітував, що борги російських суб’єктів федерації перевищили 2,353 трлн. рублів (наприклад, у 2011 році цей показник становив 10 млрд. рублів). З 85 суб’єктів федерації (у Москві чомусь включають у цей перелік також окуповані



Російський Мінфін відтепер змушений на всьому економити (наприклад, сільське господарство профінансували лише на половину від потреби). Очільник фінансового відомства РФ вже пообіцяв задобрити регіони виділенням коштів – 60 млрд. рублів. Але, по-перше, ми пам’ятаємо, що борги становлять більше 2 трлн., а, по-друге, ці кошти підуть передусім на погашення відсотків за кредитами у банках. У приватних домогосподарствах все теж не надто добре – пересічні росіяни мають кредитів перед банками на 12 трлн. рублів. Пояснення кредитного буму просте – люди позичають кошти на для того, щоб забезпечити елементарне прожиття. Крім того, варто пам’ятати, що Резервний фонд вже вичерпано, а Фонд національного добробуту активно проїдається. Але РФ простоїть ще століття, експерти так сказали, - іронізує блогер.

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Срочно: Блогер: вітаю росіян, Путін догрався з ядерними випробуваннями За словами блогера Дмитра Вовнянка, щоразу, коли він намагається написати щось про РФ, відразу знаходяться сотні коментаторів, які як мантру повторюють, що Росія простоїть ще не одне століття, адже має чимало ресурсів, - про це інформує replyua.net з посиланням на «Тверезо».Але чи насправді в РФ все так райдужно? Наприклад, нещодавно російський Мінфін відзвітував, що борги російських суб’єктів федерації перевищили 2,353 трлн. рублів (наприклад, у 2011 році цей показник становив 10 млрд. рублів). З 85 суб’єктів федерації (у Москві чомусь включають у цей перелік також окуповані Крим і Севастополь) не потрібні дотації тільки 13. Чому так сталось? Бо напередодні виборів Путін вирішив задобрити бюджетників підвищенням зарплатні. Але підвищення мало фінансуватись за рахунок місцевих бюджетів, а тому регіони вдались до єдиного ресурсу – набрали кредитів у банках.Російський Мінфін відтепер змушений на всьому економити (наприклад, сільське господарство профінансували лише на половину від потреби). Очільник фінансового відомства РФ вже пообіцяв задобрити регіони виділенням коштів – 60 млрд. рублів. Але, по-перше, ми пам’ятаємо, що борги становлять більше 2 трлн., а, по-друге, ці кошти підуть передусім на погашення відсотків за кредитами у банках. У приватних домогосподарствах все теж не надто добре – пересічні росіяни мають кредитів перед банками на 12 трлн. рублів. Пояснення кредитного буму просте – люди позичають кошти на для того, щоб забезпечити елементарне прожиття. Крім того, варто пам’ятати, що Резервний фонд вже вичерпано, а Фонд національного добробуту активно проїдається. Але РФ простоїть ще століття, експерти так сказали, - іронізує блогер.