У 2017 році у Росії відбувся демографічний обвал

Упродовж року у Росії відбувся «справжній демографічний обвал». Як інформує replyua.net, про це повідомили журналісти «Росблату» посилаючись на думку експертів політичного клубу видання. Зокрема, наголошується, що з 2013 по 2015 роки кількість населення у Росії певною мірою зросла. Минулого року, у відповідності до Росстату, численність російського населення зменшилася приблизно на дві тисячі осіб, а поточного року загальний показник спаду населення у РФ може скласти понад сто тисяч осіб. У той же час, сприятиме зменшенню кількості російських громадян скорочення народжуваності.
Протягом дев’яти місяців 2017 року у Російській Федерації народилося на 163,6 тисяч дітей менше, у порівнянні з таким же періодом 2016. Таким чином, можна стверджувати про демографічний обвал в країні. У той же час, смертність в Росії, за офіційними статистичними даними, впала. За дев'ять місяців 2017 року країні померло на 39 тисяч осіб менше, ніж за аналогічний період 2016- го.
За даними експертів, демографічні показники - це один з найточніших показників стану суспільства, а зменшення показників народжуваності спричинено суттєвим погіршенням економічного становища росіян у зв’язку з різким обвалом вартості нафти.