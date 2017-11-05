Москва хочет разместить военную базу на Кубе

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Кремль намерен расширить военное присутствие в мире, о чем заявил Франц Клинцевич, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации России, пишет replyua.net со ссылкой на РБК-Украина.В частности, по словам Клинцевича, Российская Федерация обязательно должна восстановить свою военную базу на Кубе. Он сказал: «Я полагаю, что нужно приложить все усилия, но на Кубе должна быть наша военная база, как военно-морская, так и авиационная в комплексе. Это ключевой момент». В это же время он назвал размещение американских систем ПРО «недружественным шагом, который обязывает Российскую Федерацию защищаться».Клинцевич добавил: «Нам необходимо иметь, в том числе, и такие ответы… Везде должно быть наше присутствие. Я выступаю только за то, и даже буду настаивать, чтобы в этом плане мы прилагали значительно больше усилий, чем мы делаем это сейчас». Ранее уже сообщалось, что американские дипломаты и члены их семей на Кубе пострадали в результате «акустических атак», которые продолжались со средины ноября минувшего года до весны 2017-го. Два дипломата потеряли слух, в результате таких «акустических атак».