Полиция в центре Москвы начала задерживать людей

На Манежной площади и Тверском бульваре в Москве российские правоохранители осуществляют проверку сумок и документов прохожих. Как сообщает replyua.net со ссылкой на телеканал «Дождь», в соответствии с разными сведениями, количество задержанных в центре города составляет в пределах 42 человек. В том числе, в фонде «Открытая Россия», возглавляемом Михаилом Ходорковским, сообщили о задержании 19 человек, а «ОВД-Инфо» - о 42. «Есть информация, что в одном автозаке пребывают 42 человека. Если кого-то не задержали, их досматривают по несколько раз», - отмечается в сообщении. Вместе с тем, на Манежной площади людей начали досматривать, закрыт вход на станцию «Охотный ряд».
Полицейские Петербурга объявили о проведении контртеррористической операции, в результате которой несколько человек задержаны, информирует «Эхо Москвы». «Нашли революционера. Начали обыскивать. Нашли пиротехнику, противогаз, маску... Изымають топор. ... Ещё одного революционера задержали. Прижали лицом к стене. Чисто за внешний вид», - сообщил журналист издания.
Не так давно оппозиционер Вячеслав Мальцев утверждал, что 5 ноября 2017 года в России состоится революция.