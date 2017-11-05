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Российский посол в США заявил, что конгрессмены с ним не хотят встречаться

Российский посол в США заявил, что конгрессмены с ним не хотят встречаться
Анатолий Антонов, занимающий должность российского посла в Соединенных Штатах Америки, заявил, что ему постоянно отказывают на запросы о встрече с представителями конгресса, передает replyua.net со ссылкой на «РИА Новости». По словам дипломата, он получил отказы на каждый поданный им запрос. «Я очень рад, что российские депутаты приготовили теплый прием послу США в России Джону Хантсману и заявили о готовности с ним содействовать. Возможно, это поможет сдвинуть с мертвой точки эту ситуацию», - сообщил Антонов.

В августе текущего года, подписав закон об антироссийских санкциях, глава Белого дома Дональд Трамп резко раскритиковал конгрессменов и обвинил их в том, что их действия привели к ухудшению американо-российских отношений. В частности, президент США завил, что отношения Вашингтона и Москвы находятся «в опасно низшей точке».

Предшественник Антонова Сергей Кисляк, занимавший должность американского посла с 2008 по 2017 годы, вернувшись в Москву, назвал атмосферу, в которой ему приходилось работать, «отравленной».
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