Российский посол: «Американские конгрессмены отказались со мной встречаться»

Конгрессмены Соединенных Штатов отказались проводить встречу с Анатолием Антоновым, новым послом РФ в США. Как сообщает replyua.net со ссылкой на ТАСС, об этом рассказал сам дипломат, находясь на конференции Российско-американской ассоциации ученых, прошедшей в Чикаго.
По словам Антонова, он может лишь порадоваться за Джона Хантсмана, своего американского коллегу, которого в России встретили тепло и радушно. Но он надеется, что ситуацию в США скоро можно будет сдвинуть с мертвой точки благодаря контактам Хантсмана в России. «Еще одна встреча президента РФ Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом могла бы привести к улучшению международных отношений. Взаимодействие спецслужб России и США отвечает интересам обеих стран», - подчеркнул российский дипломат.
Антонов отметил, что имеются контакты между спецслубами РФ и США, но их надо углубить, кроме того, нужно поднимать вопрос о восстановлении контактов между силовыми ведомствами США и России, когда будет проведена встреча с американскими министрами.