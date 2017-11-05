Жириновский раскрыл секреты президентских выборов в России

Владимир Жириновский, лидер российской ЛДПР, заявил о том, что в 2004 году, на президентских выборах в РФ, некоторых кандидатов просили не выдвигать свои кандидатуры, передает replyua.net со ссылкой на телеканал Россия 24. Такое заявление политик сделал в программе Соловьева.
«Когда были выборы под давлением Березовского... Он планировал убрать всех кандидатов, чтобы сорвать выборы. Тогда были какие-то разговоры направить других кандидатов. Зюганов выставил другого кандидата и я тоже», - заявил Жириновский. Его заявление прокомментировал Сергей Запорожский, известный блогер, отметивший, что политик подтвердил, что на тех выборах его и Зюганова Путин попросил не баллотироваться.
«Путин получил 71%, Харитонов от КПРФ 13%, придворный экономист Глазьев 4%, Хакамада, исполнявшая нынешнюю роль Собчак, 4%, Малышкин от ЛДПР 2%. Вот такие выборы в России», - написал у себя в Фейсбуке Запорожский. Напомним, что следующие президентские выборы в РФ пройдут в марте 2018 года.