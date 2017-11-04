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Журналист назвал дату, когда Путин объявит о выдвижении

Журналист назвал дату, когда Путин объявит о выдвижении
Владимир Путин, российский глава, заявит о своем выдвижении на очередной президентский срок 5 ноября, в праздничный день. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке написал Саша Сотник, известный российский журналист.

«Полагаю, завтра плешивец, согнав в Лужники бюджетную биомассу, объявит о своем выдвижении в президенты – во имя народного единства», пишет Сотник, имея в виду День народного единства в России. По его словам, что за день до вероятного заявления президента в российской столице снова был уничтожен мемориал Борису Немцову, оппозиционеру, расстрелянному недалеко от Кремля. «Орки зачистили Немцов мост от мемориала. Усиливают сплочение: пятак – к пятаку, копыто – к копыту», - подчеркнул Сотник.

Напомним, что Путин сохраняет интригу – он пока не делал заявлений о новом президентском сроке. Зато «отличились» другие знаменитые россияне. Сначала о выдвижении заявила Ксения Собчак, известная телеведущая, а потом к ней присоединилась Екатерина Гордон, бывшая жена телеведущего Александра Гордона, певица, общественный деятель.
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