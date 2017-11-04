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Миротворцы на Донбассе: в США сообщили об отсутствии согласия с Россией

Миротворцы на Донбассе: в США сообщили об отсутствии согласия с Россией
В интервью журналистам авторитетного издания Bloomberg Курт Волкер, занимающий должность специального представителя американского Государственного департамента по Украине, анонсировал свою встречу 13 ноября в Белграде с советником российского президента Владиславом Сурковым с целью обсуждения вероятности размещения на Донбассе миротворцев ООН, передает replyua.net. В том числе, Волкер подчеркнул, что пока сторонам не удалось достичь договоренностей по поводу введения миротворцев. «На сегодняшний день согласия в этом вопросе не достигнуто», - сказал дипломат.

Важно напомнить, что впервые Волкер и Сурков встретились 21 августа в Минске. Помощник главы Кремля охарактеризовал встречу, как «полезную и конструктивную». Во второй раз Волкер с Сурковым встретились 7 октября в Белграде.

Тем временем бывший президент Freedom House, старший директор по правам человека и демократии Института МакКейна Дэвид Крамер заявил, что достаточно скептически оценивает шансы Курта Волкера достичь определенных договоренностей с Владиславом Сурковым. При этом он назвал американского спецпредставителя профессионалом своего дела.
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