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Журналист: Я уверен, что уже завтра Путин соберет в Лужниках бюджетную биомассу и объявит о своем выдвижении

Журналист: Я уверен, что уже завтра Путин соберет в Лужниках бюджетную биомассу и объявит о своем выдвижении
Российский оппозиционный журналист Саша Сотник на своей Facebook-странице предположил, что уже завтра, пятого ноября, глава Кремля Владимир Путин объявит о решении баллотироваться на очередной президентский срок. Об этом сообщает replyua.net. «Я думаю, что завтра плешивец, согнав в Лужники бюджетную биомассу, объявит о своем выдвижении в президенты – для «народного единства», – отметил он.

Кроме того, журналист сообщил, что за несколько дней до возможного выдвижения Путина в Москве был уничтожен мемориал российского оппозиционного политического деятеля Бориса Немцова. Памятник стоял на мосту рядом с Кремлем. «Орки зачистили Немцов мост от мемориала. Начали усиливать сплочение: пятак – к пятаку, копыто – к копыту», – заявил Сотник. Стоит отметить, что в России проведение выборов запланировано на 18 марта 2018 года. До сегодняшнего дня Путин официально пока не сообщал о том, что намерен баллотироваться.

Бориса Немцова застрелили недалеко от Кремля в Москве поздно вечером 27 февраля 2015 года. На месте его гибели политика организовали мемориал памяти, который много раз по приказу властей был снесен. Активисты каждый раз его восстанавливали.
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