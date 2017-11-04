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Известный украинский журналист на росТВ озадачил пропагандистов цитатой Владимира Путина

Известный украинский журналист на росТВ озадачил пропагандистов цитатой Владимира Путина
В прямом эфире одного из пропагандистских российских телеканалов известный журналист из Украины Роман Цимбалюк поставил в неловкое положение своих коллег и политиков из России, процитировав главу Кремля Владимира Путина. Как передает replyua.net, соответствующее видео шоу на своей странице в соцсети Facebook опубликовал блогер Сергей Запорожский.

По словам Цимбалюка, летом 2006 года Владимир Путин, на то время еще молодой глава государства, который отбыл полтора срока и, вероятно, не думал о четвертом сроке, в контексте санкций против властей Ирана, думал, чем бабушка отличается от дедушки. «Всем было очень смешно, но о сути успели забыть. На то время российский президент заявлял о недопустимости принятия решений с основой на сослагательное наклонение. Весь ваш политический курс по отношению к Украине не совпадает с этим тезисом. Вы всегда говорите, что если бы не захват Крыма, туда пришли бы бандеровцы и съели всех детей. По этой причине я понимаю, при помощи чего вы пытаетесь оправдать агрессию России против моей страны», - сказал Цимбалюк.

Комментируя реакцию гостей в студии, Сергей Запорожский отметил, что пока Роман Цимбалюк не является сотрудником НАБУ или СБУ, он качественно исполняет свои обязанности «Достаточно посмотреть на лица Попова и Жириновского», - подчеркнул он.
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