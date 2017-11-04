Политолог: «Путин уже не против закончить историю с «ЛДНР»

Леонид Радзиховский, известный российский политолог, в блоге на Обозревателе прокомментировал возможную встречу Путина и Трампа на полях саммита АТЭС, передает replyua.net. По словам политолога, говорить о том, что Москве и Вашингтону удастся наладить отношения, бессмысленно, поскольку американцы подняли пиар-войну против России.
«Понятно, что Трамп этого бы хотел, и вовсе не потому что Трамп – агент Путина или агент ФСБ, а потому, что это просто прагматически выгодно для любого американского президента. Еще раз повторяю, что по крайней мере вопрос по Корее, по Сирии, по Ирану – это очень важные для американцев вопросы. И тут сотрудничество с Россией для них очень важно. Но это прагматический момент. А есть идеологический момент, пиаровский момент. Сдать назад сейчас для Белого Дома невозможно, потому что это значит наехать на Конгресс», - считает Радзиховский.
По его словам, сам Путин уже хочет закончить историю с Донецкой и Луганской «республиками» и убраться с Донбасса, но сделать это он может только при одном условии – если из всей этой истории он выйдет только победителем.