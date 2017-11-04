Ошибка не научила: Захарова продолжает доказывать связи Бен Ладена с Белым домом

Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России, не признала свою досадную ошибку – ранее она высказалась о том, что Белый дом устраивал прием Осаме Бен Ладену.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Медузу, Захарова приняла за чистую монету фотожабу – снимок, на котором Хиллари Клинтон пожимает руку террористу. На самом деле, это был фотошоп, и на снимке запечатлен Шубхашиш Мукерджи, известный индийский певец. Несмотря на то, что Захаровой уже объяснили, что Бен Ладен никогда не общался с Клинтон, она продолжает стоять на своем.
«В качестве ярчайшего примера привела Бен Ладена и сказала, что всем известна фотография, на которой запечатлён Бен Ладен в Белом Доме. Мне, безусловно, надо было уточнить: не лично Бен Ладен, а его коллеги, соратники, так сказать. Это моя любимая фотография, которую часто привожу в пример: Рейган в Белом Доме принимает делегацию талибов», - написала Захарова в своем Фейсбуке. Она отметила, что украинские СМИ смакуют эфир, где она заявляла, что Бен Ладена поддерживал американский бомонд.