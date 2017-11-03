Піонтковський: санкції Вашингтону – це не просто серйозно, це квантовий стрибок у питанні взаємин з путінською Росією

За словами політичного аналітика Андрія Піонтковського, санкції проти Росії, запроваджені Вашингтоном – цей неймовірно серйозно, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на «Росмонитор».
Так, політолог зауважує, що прийняття літнього пакету антиросійських санкцій стало не просто черговим китайським попередженням з боку США, а квантовим стрибком у відносинах між Вашингтоном та Москвою. Справа в тому, що на саміті в Аспені в американському істеблішменті погодились з позицією, яку займає Кремль – мовляв, між США та Росією розгорнулась гібридна війна.
Відтак, навіть найбільш лояльні до Кремля сили розуміють, що у російської економіки немає жодних перспектив росту з огляду на нові санкційні пакети. Але навіть не це хвилює наближених до Путіна осіб – найбільше їх лякають персональні санкції. Зокрема, не так давно одна з опозиційних російських газет оприлюднила результати розслідування, в ході якого журналісти виявили активи Путіна та його друзів. Звісно не всі - всього 24 мільярди - але це дає змогу оцінити масштаби. Ці активи та багато інших можуть бути заморожені вже у лютому, тому у Кремлі хвилюються і посилено наймають лобістів в США, які б допомогли врятувати хоч частину коштів. Але меседж з Вашингтону доволі чіткий – залишити Крим і Донбас – і він особливо голосно звучить на фоні того, що у Кремлі почались вибори. Під виборами варто розуміти не мишачі перегони за участі Собчак, а наради дійсних володільців активів, які наразі вирішують чи потрібен їм Путін у якості «пахана» ще на шість років, - зауважує Піонтковський.