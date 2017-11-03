валюта
СпецтемаНусс: в Кремлі сьогодні дуже поганий день – Порошенко домігся свого

Піонтковський: санкції Вашингтону – це не просто серйозно, це квантовий стрибок у питанні взаємин з путінською Росією

Піонтковський: санкції Вашингтону – це не просто серйозно, це квантовий стрибок у питанні взаємин з путінською Росією
За словами політичного аналітика Андрія Піонтковського, санкції проти Росії, запроваджені Вашингтоном – цей неймовірно серйозно, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на «Росмонитор».

Так, політолог зауважує, що прийняття літнього пакету антиросійських санкцій стало не просто черговим китайським попередженням з боку США, а квантовим стрибком у відносинах між Вашингтоном та Москвою. Справа в тому, що на саміті в Аспені в американському істеблішменті погодились з позицією, яку займає Кремль – мовляв, між США та Росією розгорнулась гібридна війна.

Відтак, навіть найбільш лояльні до Кремля сили розуміють, що у російської економіки немає жодних перспектив росту з огляду на нові санкційні пакети. Але навіть не це хвилює наближених до Путіна осіб – найбільше їх лякають персональні санкції. Зокрема, не так давно одна з опозиційних російських газет оприлюднила результати розслідування, в ході якого журналісти виявили активи Путіна та його друзів. Звісно не всі - всього 24 мільярди - але це дає змогу оцінити масштаби. Ці активи та багато інших можуть бути заморожені вже у лютому, тому у Кремлі хвилюються і посилено наймають лобістів в США, які б допомогли врятувати хоч частину коштів. Але меседж з Вашингтону доволі чіткий – залишити Крим і Донбас – і він особливо голосно звучить на фоні того, що у Кремлі почались вибори. Під виборами варто розуміти не мишачі перегони за участі Собчак, а наради дійсних володільців активів, які наразі вирішують чи потрібен їм Путін у якості «пахана» ще на шість років, - зауважує Піонтковський.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Пономар: увага! Дуже важлива новина!

Срочно: Політолог: новина дня сьогодні – Путін остаточно з’їхав з глузду
Важное за сутки
02 ноя 2017
6601

Блогер: цікаво, а Захарова своїм ротом щойно заробила на нові санкції проти РФ?

За словами відомого шоумена та блогера Дмитра Чекалкіна, у випадку з російською пропагандою і Геббельс, і Ріббентроп просто нервово палять у куточку, - про це інформує видання replyua.net з

03 ноя 2017
6561

Блоегр: наверное, это сделал Гройсман или Порошенко в свободное от разработки плана сдачи Мариуполя время

Дорожники сделали хорошую дорогу на участке Днепр-Решетиловка. Казалось бы – езжай, радуйся, постепенно начинаем вылазить оттуда, куда нас за четверть века привели «Вити-Юли-Лени-Коли». Но не тут-то

Последние новости

Експерт: вже зараз зрозуміло що робити з окупованим Кримом після звільнення

Експерт: ось типовий портрет колаборанта, цього разу – харківського

Піонтковський: у Кремлі починають розуміти, що зберегти одночасно Путіна, Крим і трильйон неможливо

Піонтковський: санкції Вашингтону – це не просто серйозно, це квантовий стрибок у питанні взаємин з путінською Росією

После длительного расставания Шварцнеггер снова вернулся в семью

Політтехнолог: це має бути принизливим для Путіна

Пока одни украинцы возмущаются, другие и без закона платят налоги на животных больше 20 лет

Геращенко: цей чоловік планував отруїти всіх, хто живе в наметовому містечку під Радою

В Харьковской области задержаны двое убийц известного адвоката

Експерт розповів, яку країну Росія намагається роздробити

РФ відмовилася від використання української мови на телебаченні

Нардеп: росіян щойно нормально поставили на місце

Журналист рассказал о неожиданном признании боевика «ЛДНР»

Пономар: увага! Дуже важлива новина!

Порошенко сообщил, что скоро США поставят Украине мощное оружие

В МИД России предложили новый способ защиты в Украине «русского мира»

Двухлетнего ребенка избил сожитель его родной матери

Власти РФ уже месяц не пускают консулов к украинским пограничникам

Сытник: цена на рюкзаки для МВД была завышена в 6 раз

НПУ задержала убийц женщины-адвоката под Харьковом

 Новости за день