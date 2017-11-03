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РФ відмовилася від використання української мови на телебаченні

РФ відмовилася від використання української мови на телебаченні
За даними офіційного інтернет-порталу правової інформації, починаючи з 21 жовтня 2017 року припинила діяти Угода між російським урядом та Кабміном України щодо співпраці у галузі телебачення і радіомовлення, підписання якої відбулося у Москві 23 жовтня 2000 року, інформує replyua.net. Зазначається, що на той час, у відповідності до Угоди, країни-сусіди дали згоду на використання державних мов одна одної для популяризації на вітчизняному телебаченні. У тому числі, Україна взяла на себе зобов’язання використовувати російську мову під час трансляції російських програм на території України, а Росія – українську мову при трансляції українських програм на території Росії.

Більше того, Кабмін повинен був надавати програми українських телерадіомовних організацій для поширення їх на території РФ. Київ і Москва повинні були сприяти відкриттю кореспондентських пунктів телерадіомовних організацій в обох країнах.

Як відомо, уряд України припинив дію Угоди 30 листопада минулого року. А 13 жовтня 2017 року в Україні почав діяти закон про мовні квоти на телебаченні, який зобов'язує загальнонаціональні канали щонайменш 75% мовлення вести українською мовою, а на місцеві канали – не менше 60%.
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