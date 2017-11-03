В МИД России предложили новый способ защиты в Украине «русского мира»

Российская Федерация считает, что члены мониторинговой мисси ОБСЕ должны следить за тем, как в Украине соблюдаются права русскоязычного населения. Как передает replyua.net, об этом сообщил глава российской дипломатии Сергей Лавров, выступая на совместной пресс-конференции с участием генерального секретаря ОБСЕ Томаса Гремингерома, сообщили журналисты ТАСС.
«Мы выражаем заинтересованность в том, чтобы ОБСЕ следила за действиями Киева для реализации общего мандата миссии в Украине. Данный мандат будет распространен на все регионы Украины, на все главные регионы и требует наблюдения за тем, каким образом соблюдаются обязательства украинской власти в таких важных сферах, как образование, культура, языковые права и другие права национальных меньшинств, включая этнических русских и русскоязычное население страны», — заявил глава российского МИД. Более того, Сергей Лавров считает, что организация должна оказать влияние на реализацию Минских соглашений для урегулирования ситуации на востоке Украины.
Ранее бывший директор ЦРУ Джон Бренан заявил, что Соединенные Штаты Америки должны дать военный ответ на агрессию России в Украине.