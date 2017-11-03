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Цимбалюк: наконец-то Лавров раскрыл хитрый план Москвы

Цимбалюк: наконец-то Лавров раскрыл хитрый план Москвы
Нет никакого секрета в том, что Кремль комбинирует идеи о «мифическом мифотворчестве» с реальной оккупацией Крыма и части Донбасса, а еще Москва предлагает, чтобы вооруженная миссия ООН охраняла СММ ОБСЕ, которая работают в первую очередь на Донбассе на линии фронта. Как передает replyua.net, об этом информирует журналист Роман Цимбалюк, находясь в Москве, на совместной пресс-конференции генерального секретаря ОБСЕ Томаса Гремингера и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Роман Цимбалюк отмечает, что сотрудники мониторинговой миссии, согласно предложению Лаврова, должны следить за русским языком во всей Украине. Главное, чтобы не за неконтролируемым участком границы. Судя по всему, Москва мечтает, чтобы этими «миротворцами» были российские военные.

Журналист рассказывает, что на практике это должно выглядеть так: российские автоматчики врываются в украинские школы с вопросом: «У вас тоже обучение на украинском?». Со всеми вытекающими последствиями. Результат в сфере образования, как на оккупированных территориях, Кремль устроит.
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