Бывший депутат Госдумы сообщил, когда РФ может пойти на обострение ситуации на Донбассе

Глава Кремля Владимир Путин вряд ли пойдет на эскалацию военных действий на Донбассе до марта 2018 года, когда в России должны состояться выборы президента страны. Как сообщает replyua.net, такое мнение в интервью изданию «Главред» озвучил бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев. По его словам, российским гражданам тема эскалации уже успела надоесть, так что не исключено, что российский президент не сможет решить эту проблему.
«После выборов стоит ожидать чего угодно, так как что после выборов начнут решаться задачи геополитического характера, а там будет другая логика», — считает Пономарев. Политик также отметил, что Россия не заинтересована в оккупированном Донбассе, как часть территории РФ.
«Если был бы нужен, он бы давно был там. Со всеми проблемами, которые были в Украине, жизнь украинских шахтеров лучше, чем российских из Ростовской области. Какой смысл Российской Федерации от такой головной боли? Куда выгоднее эту головную боль держать в Украине и использовать для того, чтобы к власти в Киеве пришли лояльные к Кремлю политики», — отметил экс-депутат Госдумы.