валюта
СпецтемаЦарёв рассказал о причинах убийства Окуевой

Бывший депутат Госдумы сообщил, когда РФ может пойти на обострение ситуации на Донбассе

Бывший депутат Госдумы сообщил, когда РФ может пойти на обострение ситуации на Донбассе
Глава Кремля Владимир Путин вряд ли пойдет на эскалацию военных действий на Донбассе до марта 2018 года, когда в России должны состояться выборы президента страны. Как сообщает replyua.net, такое мнение в интервью изданию «Главред» озвучил бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев. По его словам, российским гражданам тема эскалации уже успела надоесть, так что не исключено, что российский президент не сможет решить эту проблему.

«После выборов стоит ожидать чего угодно, так как что после выборов начнут решаться задачи геополитического характера, а там будет другая логика», — считает Пономарев. Политик также отметил, что Россия не заинтересована в оккупированном Донбассе, как часть территории РФ.

«Если был бы нужен, он бы давно был там. Со всеми проблемами, которые были в Украине, жизнь украинских шахтеров лучше, чем российских из Ростовской области. Какой смысл Российской Федерации от такой головной боли? Куда выгоднее эту головную боль держать в Украине и использовать для того, чтобы к власти в Киеве пришли лояльные к Кремлю политики», — отметил экс-депутат Госдумы.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: мужній вчинок українського посла у Сербії розлютив Белград

Срочно: Політолог: новина дня сьогодні – Путін остаточно з’їхав з глузду
Важное за сутки

Последние новости

У Кабміні розповіли про головну проблему з монетизацією субсидій

Австрія не пустила до себе журналістів з Криму, у МЗС РФ обурені

Made in Ukraine: прем’єр-міністр Канади отримав стильний подарунок від Гройсмана

Кандидат у судді ВС назвав головну проблему сучасних українців

Геращенко сделал сенсационное заявление о российских спецслужбах

В українській столиці зросла кількість випадків захворювань на смертельну менінгококову інфекцію: експерти розповіли про симптоми

Абромавичус рассказал о разнице в зарплатах в Украине и Швеции

Панин: «Галкин не признается в своей ориентации – тогда его просто загрызут»

Левочкин лично платил Манафорту за его услуги, - Рабинович

МВФ выставил Украине 4 требования для следующего транша

Дожди уходят: синоптики порадовали солнечным прогнозом погоды на выходные

Названа цель приезда Дуды в Харьков

Новшества Минобразования: физику, химию, биологию и географию объединят в один предмет

Дипломат: Сербии нужно дать понять, что увольнять Посла по ее требованию никто не будет

Боевики «ДНР» начали носить новые шевроны и оружие, - ОБСЕ

Кевина Спейси обвинили в домогательствах девять коллег по «Карточному домику»

Семья Кардашьян стал рекордсменом по гонорарам на телевидении

Блоегр: наверное, это сделал Гройсман или Порошенко в свободное от разработки плана сдачи Мариуполя время

Наркодилер в США открыл страшную стрельбу в Starbuck: не обошлось без жертв

США снова предъявили России требования по Крыму

 Новости за день