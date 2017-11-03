В США выяснили имена российских чиновников, вмешавшихся в выборы, готовятся обвинения – СМИ

Не менее шести чиновников правительства Российской Федерации оказались причастными к взлому серверов Демократической партии США и получению информации конфиденциального характера, которая была обнародована в ходе президентской кампании в минувшем году. Как передает replyua.net, информация соответствующего характера была предоставлена в результатах расследования американского Минюста, информируют журналисты авторитетного издания The Wall Street Journal, сославшись на собственные источники. «Агентам и прокурорам удалось собрать доказательства для обвинения российских чиновников . Это дело может быть подано в следующем году, сказали источники. Они отметили, что обсуждение этого вопроса находятся на ранних стадиях», — говорится в сообщении.
Также в статье издания отмечается, что представители американского Минюста и ФБР отказались предоставлять комментарий этой информации, а в российском посольстве запрос о комментариях вообще проигнорировали.
Как известно, комитет по разведке Сената США преимущественно одобрил выводы американской разведки о том, что Россия намеревалась оказать влияние на выборы в США в 2016 году, прибегая для этого к хакерским атакам.