В Пентагоне рассказали о причинах сбора биоматериала россиян

Как информирует replyua.net, представитель учебного авиационного командования ВВС США Бо Дауни заявил, что выбор россиян для сбора биоматериала, который понадобился Соединенным Штатам Америки, не был преднамеренным. Также он отметил, что военно-воздушное ведомство США имеет желание купить двенадцать образцов РНК и 27 образцов синовиальной оболочки, которая вырабатывает синовиальную жидкость, необходимую для функционирования суставов.
Согласно с заявлением Дауни, сейчас в центр по молекулярным исследованиям 59-й медицинской авиагруппы осуществляет работы по «исследованию опорно-двигательного аппарата для выявления разного рода биомаркеров, которые связаны с травмами». Представитель Пентагона заявил, что для осуществления всех этих исследований США требовалось два набора образцов – с заболеваниями и контрольные образцы РНК и синовиальной оболочки. Первый из этих наборов был предоставлен «расположенной в Соединенных Штатах Америки компанией».