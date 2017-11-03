Нам нужно поговорить об Украине: Трамп анонсировал новую встречу с Путиным

Глава Белого дома Дональд Трамп может встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который в ближайшее время пройдёт во Вьетнаме. Как передает replyua.net, такое заявление американский президент озвучил в ходе интервью журналистам телеканала Fox News. «Мы встречались с Путиным, и опять можем встретиться. Это очень важно, так как россияне могут нам помочь решить ситуацию с Северной Кореей и с Сирией. К тому же, нам нужно поговорить об Украине», - заявил Трамп.
Следует отметить, что саммит глав АТЭС будет проходить во вьетнамском городе Дананг в период с 6 по 11 ноября.
Не так давно советник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что вопрос, касающийся встречи президента США с президентом РФ пока не решен. Пресс-атташе главы Кремля Дмитрий Песков также заявлял, что уточненных данных о переговорах Трампа и Путина на саммите АТЭС пока нет. Последняя встреча Дональда Трампа и Владимира Путина состоялась в июле на полях G20 в Германии.