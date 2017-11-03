Трамп анонсировал встречу с Путиным, - СМИ

Как сообщает replyua.net, лидер американского народа сказал: «Это чрезвычайно важная поездка. Мы с Путиным можем провести переговоры». Также, по словам Дональда Трампа, Россия может протянуть США «руку помощи» в вопросе урегулирования ситуации в Сирии и с КНДР. В это же время президент Соединенных Штатов Америки подчеркнул, что им с Владимиром Путиным необходимо переговорить и по украинскому вопросу. Трамп заявил: «Это невероятно важно, потому что Россия может нам помочь в конфликте с Северной Кореей и Сирией. Нам необходимо переговорить и по Украине».
Насколько известно, саммит лидеров АТЭС будет проходить во вьетнамском городе Дананге с 6 по 11 ноября 2017 года. Напомним, встреча между американским и российским лидерами была ранее проведена во время саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге, 7 июля текущего года. Тогда во время переговоров стороны обсуждали украинский вопрос, войну в Сирии, борьбу с терроризмом и киберпреступностью, а также кибербезопасность.