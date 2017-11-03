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Бизнесмен: «Кто-нибудь может вспомнить хоть один удачный проект Путина?»

Бизнесмен: «Кто-нибудь может вспомнить хоть один удачный проект Путина?»
Евгений Платон, известный бизнесмен, на своей странице в Фейсбуке прокомментировал новые санкции США против России, отметив, что под жесткие ограничения попадут не только физические лица и компании из России, но и партнеры в большинстве стран, сообщает replyua.net.

«В частности, из-за конфликта на востоке Украины Минфин США запретил американским гражданам и юридическим лицам участвовать в нефтяных проектах РФ. Из-за чего случился в США весь этот сыр-бор? Деляга Трамп решил, что при помощи ФСБ, ГРУ и Путина он станет президентом США. Вы помните хоть один удачный проект Путина? Судя по всему, специальный прокурор Роберт Мюллер идет по цепочкам финансовых транзакций», - пишет Платон. По его словам, в одной из этих цепочек может появиться и сам президент США, после чего будет объявлен безоговорочный импичмент.

Бизнесмен отмечает, что импичмент занимает довольно долгое время, и достаточно вспомнить Уотергейтский процесс, когда между назначением спецпрокурора и отставкой Ричарда Никсона, 37-го американского президента, прошло целых два года. Напомним, что разговоры об импичменте Трампу начались еще до того, как он победил на президентских выборах.
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