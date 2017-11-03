Хоккеист Овечкин создает «Команду Путина»

Александр Овечкин, самый прославленный российский хоккеист и капитан Washington Capitals, анонсировал создание общественного движения «Команда Путина» ( Putin Team).
Как информирует replyua.net, об этом хоккеист написал на своей странице в Инстаграме. При этом Овечкин не стал объяснять, чем конкретно будет заниматься его движение, но отметил, что он никогда не скрывал своего позитивного и уважительного отношения к Владимиру Путину, президенту России. «Нас, поддерживающих Путина, много! Так давайте объединимся и покажем всем сильную и сплоченную Россию!», - написал хоккеист. Нужно отметить, что, возможно, движение будет как-то связано с хоккеем, поскольку этим видом спорта увлекается российский президент.
«Быть частью такой команды – для меня гордость, это ведь похоже на ощущение, когда ты надеваешь майку российской сборной, зная, что за тебя будет болеть вся страна. Награды и медали – здорово, но для победы важнее команда, как в хоккее, так и в других видах спорта», - добавил хоккеист.