валюта
СпецтемаЦарёв рассказал о причинах убийства Окуевой

Хоккеист Овечкин создает «Команду Путина»

Хоккеист Овечкин создает «Команду Путина»
Александр Овечкин, самый прославленный российский хоккеист и капитан Washington Capitals, анонсировал создание общественного движения «Команда Путина» ( Putin Team).

Как информирует replyua.net, об этом хоккеист написал на своей странице в Инстаграме. При этом Овечкин не стал объяснять, чем конкретно будет заниматься его движение, но отметил, что он никогда не скрывал своего позитивного и уважительного отношения к Владимиру Путину, президенту России. «Нас, поддерживающих Путина, много! Так давайте объединимся и покажем всем сильную и сплоченную Россию!», - написал хоккеист. Нужно отметить, что, возможно, движение будет как-то связано с хоккеем, поскольку этим видом спорта увлекается российский президент.

«Быть частью такой команды – для меня гордость, это ведь похоже на ощущение, когда ты надеваешь майку российской сборной, зная, что за тебя будет болеть вся страна. Награды и медали – здорово, но для победы важнее команда, как в хоккее, так и в других видах спорта», - добавил хоккеист.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: мужній вчинок українського посла у Сербії розлютив Белград

Срочно: Політолог: новина дня сьогодні – Путін остаточно з’їхав з глузду
Важное за сутки

Последние новости

Бывший депутат Госдумы сообщил, когда РФ может пойти на обострение ситуации на Донбассе

Консульства США возобновили выдачу виз в России: стало известно об ограничениях

В УЗ пояснили, куда пойдут деньги от повышения тарифов

Возмутительный инцидент в супермаркете: кассирша заявила, что Харьков – это Россия

В США выяснили имена российских чиновников, вмешавшихся в выборы, готовятся обвинения – СМИ

В Пентагоне рассказали о причинах сбора биоматериала россиян

Нам нужно поговорить об Украине: Трамп анонсировал новую встречу с Путиным

Политолог: «Противостояние президента и главы МВД – это нечто новое для Украины»

Гибель Окуевой: Осмаев рассказал о претензиях к спецслужбам Украины

Нардеп Добродомов пожаловался, что правительство мало добавило пенсии его матери

Пономарь: «На десерт недели хорошие новости для Украины»

Трамп анонсировал встречу с Путиным, - СМИ

Комитет избирателей Украины подтвердил безоговорочное лидерство БПП, как в городских, так и сельских ОТГ

Бизнесмен: «Кто-нибудь может вспомнить хоть один удачный проект Путина?»

Роман Цимбалюк: Roshen стал настоящим брендом Украины

Хоккеист Овечкин создает «Команду Путина»

Генпрокурор США Джефф Сешнс снова уличен во лжи под присягой

Польский сенатор: «Украина варварски относится к исторической памяти»

Из Каталонии уходят сотни компаний

Грузия ожидает конкретных шагов от Киева по экстрадиции Саакашвили

 Новости за день