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Журналист: «Две потрясающие новости из России»

Журналист: «Две потрясающие новости из России»
Иван Яковина, корреспондент Нового времени, в своем блоге прокомментировал две новости, пришедшие из России, сообщает replyua.net.

«В Москве на открытии ежегодного форума Russian Internet Week некие «официальные лица» вместо красной ленточки перерезали интернет-кабель. Честно говоря, я сначала подумал, что это довольно остроумная шутка. Но оказалось – нет, суровая реальность», - пишет журналист. Также он отмечает, что сначала посмеялся над заявлением Путина о том, что иностранцы собирают биологический материал россиян, однако позже оказалось, что это абсолютная правда.

По словам Яковины, речь идет о «зловещем» Пентагоне, а американские ВВС собирают образцы РНК граждан РФ, обладающих европейской внешностью. «После таких новостей в российских ток-шоу обязательно должны появиться рептилоиды и иллюминаты», - добавил корреспондент.
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