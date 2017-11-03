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Песков прокомментировал захоронение тела Ленина

Песков прокомментировал захоронение тела Ленина
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, заявил о том, что тема захоронения тела советского вождя сейчас не стоит на повестке дня Кремля и не обсуждается властями. Как информирует replyua.net со ссылкой на Интерфакс, спикер Кремля прокомментировал требование Рамзана Кадырова, главы Чечни, убрать тело Ленина из Мавзолея.

По словам пресс-секретаря, эта тема является очень резонансной для всего российского общества, и оно разделилось сразу на несколько «лагерей» - высказываются самые различные точки зрения. Напомним, что Кадыров выступил с заявлением о том, что гроб с мертвым телом Ленина пора уже убирать с Красной площади и захоронить его, как положено. Владимир Ульянов (Ленин) – революционер и организатор Октябрьской революции 1917 года, лидер большевиков, первый руководитель Советского Союза. Он умер в 1924 году, с тех пор его тело находится в Мавзолее на Красной площади в Москве.

В последнее время в России очень много спорят о том, должно ли оставаться тело советского лидера в Мавзолее. Ранее эксперты высказались, что тело Ленина можно будет захоронить лишь через несколько десятилетий, когда в стране не останется тех, кто жил при Советском Союзе.
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