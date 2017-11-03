Эксперт: «Путин уже собирает очень опасные альянсы для США и Израиля»

Соломон Манн, известный израильский эксперт, на своей странице в Фейсбуке сообщает о том, что российский президент собирает вокруг себя альянсы, которые могут быть очень опасными для Израиля, а также досадными для Соединенных Штатов, передает replyua.net.
По словам Манна, в Ираке Путин вместе с президентом Азербайджана договариваются о сотрудничестве, а речь идет о нефтяных странах. «С одной стороны, повышение цен на углеводороды выгодно и Америке - ведь с легкой руки Трампа США превратились из импортера в экспортера нефти и газа. Однако с другой стороны, имея логистические преимущества перед США, ОПЕК с помощниками может легко вытеснить США из только-только осваиваемой Европы и тем более - Китая. Кроме того, Путин пытается привлечь Саудовскую Аравию к альянсу в Сирии и прекратить столкновение интересов между блоком СА и блоком Ирана», - пишет эксперт.
По его мнению, безумная политика США по отношению к РФ спровоцировала нейтральный Кремль к занятию антиамериканской ниши, и это уже знают и европейцы, которые сейчас идут на контакт с РФ. Манн подчеркнул, что Трамп сам подталкивает Европу в «объятия с русским медведем».