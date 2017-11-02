Захарова: Россия ответит «сюрпризом» на запрет в Twitter рекламы Sputnik и Russia Today

Во время состоявшегося сегодня, 2 ноября, брифинга, Мария Захарова, являющаяся официальным представителем российского Министерства иностранных дел, пообещала «сюрпризный» ответ Москвы на то, что социальная сеть отказалась от размещения рекламы от имени российских телеканала Russia Today и агентства Sputnik, передает replyua.net. По мнению сотрудницы МИД России, нынешняя ситуация напоминает «бойцовский клуб», отметив что средства массовой информации РФ стали жертвами «непосредственного давления, запугивания и, иногда, шантажа». Мария Захарова пообещала, что Москва ответит соответствующими действиями.
К тому же, дипломат добавила, что решение Twitter подтверждает «коммерческую несостоятельность» компании, и ее «зависимость от воли силового американского руководства». Напомним, что 26 октября руководство микроблога Twitter сообщило об изменении политики размещения рекламных объявлений и запрете рекламы от аккаунтов Russia Today и Sputnik.
В декабре минувшего года экс-американский посол в Москве Майкл Макфол предложил считать сотрудников RT и Sputnik иностранными агентами.