Бабченко: россияне упорно закрывают глаза на происходящее и все делают вид, что у них еще существует какая-то страна

Как передает replyua.net, известный российский оппозиционный блогер Аркадий Бабченко в своем блоге пишет о том, что выдвижение Ксении Собчак в президенты многих россиян порадовало. Бабченко отмечает, что Ксения Анатольевна действительно умная женщина, отличный интервьюер. В последние годы она и вправду выросла в очень неплохого журналиста, не остающегося в стороне от важных вопросов, не боящегося говорить на серьезные, иногда даже опасные, темы. Блогер отмечает, что при этом никак не уходит из головы «Дом-2», который потом стал зомбоящиком для миллионов россиян. Не кто-то создал Ксении Анатольевне такой бэкграунд. Она создала его себе сама.
По словам Бабченко, еще один забавный кандидат в президенты – Алексей Панин. Блогер отмечает, что этот человек ему импонирует своим кредо: «да на спиннере я вертел ваше мнение обо мне». Есть еще две девицы, которые тоже имеют президентские амбиции. Первая – Катя Гордон, которая, в своем предвыборном ролике заявляет, что она до этого вообще ни разу не ходила даже голосовать. Вторая кандидатка – Анфиса Чехова. Многим нравится ее пятый размер груди и этим все сказано. Если устраивает президент с единственным таким достоинством, почему бы и нет.
Аркадий Бабченко отмечает, что к личностям кандидатов он не имеет вообще никаких претензий. Как он пишет, претензии у него лишь к тому, что он с тех пор повзрослел, а большинство россиян все так же играются в свои альтернативные выборы, живут по принципу «что бы ни делать, лишь бы не делать главного». «Чтобы участвовать в выборах, их надо завоевать, а россияне упорно закрывают глаза на это, и все делают вид, что у них еще существует какая-то страна», – резюмировал блогер.