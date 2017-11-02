Американский сенатор назвал российское руководство «фашистским»

В последний день октября компании Google, Facebook и Twitter представили информацию относительно вмешательства РФ в выборы американского президента, передает replyua.net. Согласно имеющимся данным, в Интернете были опубликованы миллионы постов с непроверенных аккаунтов, куратором которых было «Агентство интернет-исследований». Отмечается, что во время слушаний в специальном комитета Конгресса Соединенных Штатов Америки о вмешательстве России в президентские выборы, Рон Уайден, сенатор от Демократической партии от штата Орегон, назвал российское руководство «фашистским».
«Когда нынешние российские фашистские руководители с энтузиазмом способствуют подрыву нашей демократии, США должны защищать ценности, благодаря которым мы стали великими, и решительно противостоять этому шпионажу», — заявил Уайден на слушаниях.
В свою очередь, комментарий российского посольства в США себя не заставил долго ждать. Так, в опубликованном вчера комментарии сенатора назвали «неадекватным». «Адекватность покинула еще одного американского политика? Он вообще понял смысл своих слов?»,— заявили в российском диппредставительстве.