Сильный удар по Кремлю: США объявили «войну» тем, кто помогает Кремлю обходить санкции

Белый дом намерен вводить санкции против иностранных граждан и компаний, содействующих в проведении сделок в интересах россиян, на которых уже распространились санкции Соединенных Штатов. Как передает replyua.net со ссылкой на РБК, соответствующее заявление озвучили сотрудники Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США. В том числе, подписанный президентом Дональдом Трампом закон о расширении антироссийских санкций (CAATSA) ввел целый перечень мер против неамериканских лиц, которые сотрудничают с запрещенными российскими секторами, проектами и лицами.
Не так давно прямая обязанность соблюдать ограничения по отношению к России возлагалась исключительно на граждан США, компаний, организованных по американскому законодательству, и лиц, находящихся на американской территории. Но уже сейчас банки и компании во всех уголках мира окажутся под ударом в случае дальнейшего сотрудничества с россиянами из санкционных списков.
Согласно принятому закону, Трамп обязан вводить санкции против иностранных финансовых институтов, о которых Минфину США известно, что они содействуют «значимым финансовым транзакциям» в интересах российских лиц, которые присутствуют в списке SDN в связи с конфликтом в Украине.