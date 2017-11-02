Журналист: «Собчак послала соседям России недвусмысленный сигнал»

Когда Ксения Собчак заговорила о еще одном референдуме в Крыму, она думала, что защищает русских – по ее мнению, на полуострове они обязательно найдутся, и РФ их защитит, но на самом деле телеведущая послала соседям недвусмысленный сигнал – пока там живут граждане, которых Россия считает русскими, территориальная целостность будет находиться под вопросом.
Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет журналист Павел Казарин. «Все соседи России будут ассимилировать тех, кого Москва теоретически может объявить «соотечественниками». «Русский мир»? Сохранение русскоязычных школ? Компромиссные учебники истории? Все это отныне бомба под суверенитет для соседних стран. Потому что позволяет Москве использовать русскоязычных как «ирреденту». Как повод для вторжения с дальнейшей легализацией украденного», - пишет Казарин.
По его мнению, от вторжения соседней РФ может защитить внутренняя монолитность государства, рождающаяся из однообразия языка, из единого взгляда на историю государства.