Эксперт: Россия может «натравить» белорусских военных на Украину без разрешения Лукашенко

В интервью журналистам «Укринформа» эксперт Михаил Самусь, являющийся директором Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам, заявил, что Россия может использовать белорусскую территорию для нападения против Украины или стран НАТО, имея или не имея согласия со стороны официального Минска, передает replyua.net.
«Кремль может воспользоваться территорией Республики Беларусь и вооруженные силы этой страны для того, чтобы напасть на Украину или НАТО, не важно, дадут на это согласие, иле нет белорусские власти», - отметил он, давая оценку состоявшимся в сентябре стратегических российско-белорусских учениях «Запад – 2017».
По словам эксперта, основная цель учений «Запад – 2017» заключалась в подготовке к проведению операций на Западном стратегическом направлении региональной группой сил Союзного государства России и Беларуси по объединенному плану и под объединенным командованием Генерального штаба ВС РФ. Самусь подчеркнул, что во время учений российское военное командование оценивало стандарты белорусских подразделений для того, чтобы обеспечить полную совместимость с российскими войсками.